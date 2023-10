Llegar a ciertas alturas del concurso en '¿Quién quiere ser millonario?' no es tarea fácil y eso podríamos decírnoslo cualquier concursante, que lleva meses, si no años, preparándose para ese momento. Es por ello que es incluso más sorprendente cuando alguien que no se ha dedicado en cuerpo y alma a ello consigue un premio tan alto (aunque en el caso de Erundino Alonso, también presente en este vídeo, no nos extraña nada).

Sin tener mucha idea, tal y como ella reconocía, Rossy de Palma consiguió 30.000 euros respondiendo correctamente a cuáles fueron los equipos que se enfrentaron en la final del Mundial de fútbol de 1994. David Broncano supo decir qué es lo que menciona la Biblia en el Evangelio según San Mateo acerca de los Reyes Magos para alcanzar los 50.000.

Alaska no lo tenía tan claro y usó un comodín, pero consiguió marcar la opción correcta de las cuatro a la pregunta quién no pertenece a la 'generación perdida'. Sardà echó mano al teléfono para descubrir quién fue el jugador más joven en conseguir el Balón de Oro.

