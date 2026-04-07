Farmacéutico Fernández explica por qué te enfadas más cuando tienes hambre: "La próxima vez solo necesitas un buen bocado"

Farmacéutico Fernández asegura que pasar varias horas sin comer puede hacer que aumente la irritabilidad y el mal humor.

Hay personas que no necesitan una discusión para enfadarse: les basta con llevar tres horas sin comer. El farmacéutico Fernández asegura que sí, que uno puede ponerse de mal humor simplemente por no haber picado nada. "Y hay una explicación científica que lo justifica", señala el especialista.

Según explica, cuando no comemos bajan los niveles de glucosa en sangre y "eso afecta a la parte del cerebro encargada de controlar las emociones".

Pero la cosa no acaba ahí. La falta de comida también provoca un descenso de energía y un aumento del cortisol, la hormona del estrés. "Eso hace que aumente la irritabilidad, que te enfades con mas facilidad", añade. Por eso, Fernández lanza una recomendación muy sencilla: "La próxima vez que te enfades, igual solo necesitas darle un buen bocado".

Desde el plató, Angie Cárdenas recuerda la frase que suele soltar cuando alguien entra en modo ogro: "Le habla el estómago". "Hans se ponía de muy mala leche", recuerda Alfonso entre risas.

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