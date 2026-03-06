¿Dormir con las persianas subidas o bajadas? Farmacéutico Fernández revela lo que dice la ciencia

Para Farmacéutico Fernández, quienes hacen esa recomendación probablemente no viven en un país donde las persianas son casi una institución.

El descanso sigue siendo uno de los temas estrella en el plató de Aruser@s: desde cómo respetar los ciclos de sueño para dormir de forma inteligente y despertarse con energía, hasta las mejores posturas para conciliar el sueño o el eterno debate sobre usar el móvil antes de irse a la cama.

Esta vez la duda era otra de esas que dividen hogares: ¿es mejor dormir con las persianas subidas o bajadas?

El farmacéutico Fernández lo tenía claro y lo explicó en el programa: según la ciencia, lo ideal es dormir con las persianas abiertas. ¿La razón?"Así te despiertas con la luz del sol, que es muy recomendable para el organismo", asegura el especialista.

Para Fernández, está claro que los expertos que defienden esto "no se acuestan muy tarde, se levantan muy temprano y además no son españoles". Probablemente "sean de uno de esos países donde ni siquiera ponen persianas".

Eso sí, hay una condición importante: esta recomendación funciona siempre y cuando cerca de la ventana no haya una fuente de luz artificial. "Eso es un demonio para dormir", asegura.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.