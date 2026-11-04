"Le ha faltado mandarme a tomar por culo": el corte de una espectadora a Ramón García cuando intenta regalarle un jamón

El presentador ha protagonizado un nuevo momento incómodo al llamar a una espectadora para entregarle el premio y descubrir que ni siquiera ve su programa.

Parece que Ramón García no tiene un día tranquilo en 'En Compañía' cuando llega el momento de repartir jamones entre los espectadores. Esta vez, el presentador ha llamado a una mujer con la intención de darle una alegría, pero la conversación ha tomado un rumbo inesperado.

"¿Usted conoce el programa?", le ha preguntado Ramontxu a la mujer al otro lado del teléfono, a lo que la señora ha respondido tajante: "No lo veo". Ante semejante corte, el presentador ha optado por despedirse con educación: "¡Qué pena! Pues le mandamos un beso".

Sin embargo, una vez terminada la llamada, Ramón García no ha podido evitar comentar lo que acababa de ocurrir, asegurando que "le ha faltado mandarle a tomar por culo".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores también han reaccionado entre risas al incómodo momento. Óscar Broc ha considerado que la espectadora estuvo a punto de perder los nervios con el presentador: "Si aguanta la llamada dos segundos más, le cae el insulto", ha zanjado.

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