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La reacción de Glenn Close cuando una persona idéntica a ella aparece en la alfombra roja

Glenn Close estaba posando en la alfombra roja cuando, según explica Tatiana Arús, "una persona trans la ha sorprendido vistiéndose exactamente igual que ella".

La reacción de Glenn Close cuando una persona idéntica a ella aparece en la alfombra roja

Glenn Close ha sido sorprendida por su doble en plena alfombra roja, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia. Según explica Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, se trata de "una persona trans que ha sorprendido a la actriz vistiéndose exactamente igual que ella".

"La mujer no daba crédito al ver que le usurpan la alfombra roja y que son separadas al nacer", explica la colaboradora de Aruser@s en el plató, donde Angie Cárdenas destaca que, cada vez, "afinan más con el tema del maquillaje": "El maquillaje hace auténticas maravillas":

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

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