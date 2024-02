Falete ha participado en el 30 aniversario de la revista Shangay y ha hablado sobre la variedad de géneros. "Ni hombre, ni mujer, yo soy Falete", afirma el artista, que destaca que "yo no soy una etiqueta ni un género".

"Me siento como una mujer y tengo más cojones que muchos hombres que este mundo, también. Un día los recojo, otros días los dejo al aire...", destaca Falete, que reflexiona: "¿Eso qué es ser no binario? No tengo bastante con ser maricón, que ahora también, no binario". Alfonso Arús destaca que Falete "se lo toma con humor" porque "no se atreve a encasillarse".