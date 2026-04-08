La explicación de una psicóloga a por qué muchas parejas creen que "ya no hay amor"

Sentirse poco querido en una relación no siempre significa que el amor haya desaparecido. La psicóloga Silvia Severino asegura que, en muchas parejas, el problema surge cuando uno necesita avanzar y el otro prefiere mantener las cosas tal y como están.

A veces pensamos que nuestra pareja ya no nos quiere, pero no siempre se trata de una falta de amor. En muchos casos, el problema está en un simple desajuste emocional.

Así lo explica la psicóloga Silvia Severino, que señala que hay relaciones en las que uno de los miembros está "agotado de iniciar siempre las conversaciones difíciles" mientras que el otro está "agotado de sentir que nunca hace suficiente". "No es falta de amor, sino un desajuste emocional", asegura la especialista.

Según explica, esto ocurre cuando en la pareja uno adopta el papel de "compañero de cambio", es decir, la persona que siempre quiere evolucionar, mientras que el otro actúa como "compañero de aceptación", alguien que siente que todo está bien tal y como está. "Sin equilibrio, el primero se siente solo y el segundo se siente completamente juzgado", advierte Severino.

Por ello, la psicóloga lanza una recomendación para ambas partes: "Si eres de los que busca cambio, aprende a aceptar lo que ya tienes; y si eres de los que busca la aceptación, da un paso al frente y toma la iniciativa, no esperes a que siempre tiren de ti".

Para Alfonso Arús, esta reflexión resulta muy interesante porque ayuda a entender a esas parejas que repiten frases como "ya no me quieres" o "ya no estás enamorado de mí". "Cada uno tiene su propio lenguaje y hay que conocerse", concluye Alba Sánchez.

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