Una psicóloga compara volver a quedar con tu ex con emborracharse: "Al principio hay euforia, luego resaca"

Si hay un tema recurrente en el plató de Aruser@s, aparte de los surrealistas virales de infidelidades, son los ex. En esta ocasión, en 'Top expertos', Alfonso Arús ha mostrado la reflexión que ha hecho la psicóloga Silvia Severino sobre volver a quedar con una pareja del pasado.

Según dice, "escribirle, responder algún mensaje o incluso verte es como emborracharse para calmar el dolor emocional". "Al principio hay euforia, sientes alivio, cercanía y la ilusión de que todo está bajo control, pero después llega la resaca. Y esta, no se va en un día. Por eso, antes de responder o quedar con alguien que no te valoró, haz algo claro y evalúa las consecuencias", asegura la psicóloga, que zanja: "Eso también es amor propio".

Desde el plató de Aruser@s, Angie Cárdenas opina que "en la práctica todo es más complicado". "Pero tiene sentido, me gusta la comparativa de volver a escribir al ex con un momento pasajero que daría la ingesta de alcohol", manifiesta Alfonso Arús.

