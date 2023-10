Tatiana Arús cuenta en el plató de Aruser@s cómo una exbailarina de Shakira ha cargado contra ella explicando la mala experiencia que sufrió con la cantante. "Hice dos fechas con ella y no me pagó", destaca la mujer, que afirma que regañó mucho al equipo de bailarinas: "Nos voltearon la cara y me sacó de mi camerino".

"Estaba en topless y entró en mi baño porque el baño de la señora se rompió", critica duramente la bailarina, que afirma que les sacaron los de seguridad y ni siquiera les pidieron disculpas: "Imagina, mi amiga en tanga y yo en 'chichis'". Tras escucharla, Tatiana Arús afirma en el plató de Aruser@s que "ahora todo el mundo se está animando a contar su experiencia".

Y es que según Alfonso Arús "seguro que ahora saldrán un montón de testimonios" porque Shakira "está vendiendo una imagen de mujer perfecta en todos los ámbitos": "Hay algunos testimonios que no gozan de demasiada credibilidad, pero le van a llevar la contraria".