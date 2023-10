Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s la polémica surgida después de que Jaime Lorente dijera que Shakira "ya cansa" tras el estreno musical de 'El jefe', el último tema de la colombiana con alguna indirecta a la familia de su expareja, Gerard Piqué. El actor ha recibido muchas críticas por este dardo a la artista y se ha defendido a través del siguiente texto.

"Mi música es una mierda pero no le debo nada a Hacienda. Besis (...) Mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno. No hay millones de oyentes que paguen eso", ha escrito el también cantante.