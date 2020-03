Quince días de confinamiento puede tener como consecuencia engordar hasta cuatro kilos de peso. Una problemática que vemos reflejada en la báscula y que aumenta según van pasando los días.

Ever Cubilla da varios consejos para no subir de peso. Explica que hay que "reducir la carga calórica de forma drástica". Lo primero que hay que hacer es eliminar el azúcar y hacer una planificación de los menús "para no acumular una carga calórica que no vamos a gastar".

También aconseja tirar de productos de temporada como las verduras y las frutas, evitando las que son en almíbar.

El chef señala que los ultraprocesadors "son dañinos para nuestro organismo y hay que eliminarlos de nuestra dieta ahora más aún".

Otro truco para no engordar es el de no saltarse las comidas y seguir una rutina de horarios fija, beber mucho agua y no picar entre horas.

Comer en platos pequeños, evitar los refrescos azucarados, las patatas fritas, los zumos con azúcar y la comida basura son otras claves para mantener la línea.

Por último, el chocolate con mucho porcentaje de cacao puede venir bien al igual que las conservas de mejillones, sardinas etc...