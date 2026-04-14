Zascas
Eva Soriano estalla contra la prensa por Maxi Iglesias: "Si hubiera tenido algo lo habría contado"
La cómica se pronuncia ante la prensa al ser preguntada por su "supuesta aventura" con Maxi Iglesias y Aruser@s lo convierte en 'zasca del día': "¡Estoy hasta el 'parrús'!".
En Aruser@s, Alfonso Arús muestra en los 'zascas' el momentazo de enfado de Eva Soriano ante la prensa, después de que le preguntaran por una supuesta aventura con el actor Maxi Iglesias, a raíz de unas recientes imágenes del intérprete junto a Aitana Sánchez-Gijón dándose un beso en plena calle.
"No he tenido nada con Maxi Iglesias, si lo hubiera tenido lo habría contado, ¡soy una bocachanclas!", estalla Soriano, dejando claro que no hay historia alguna entre ambos. "Nos vimos en el mismo espacio-tiempo, pero no nos liamos, ¡han pasado cuatro años! He tenido ex que me han durado menos", bromea.
Sobre el revuelo mediático alrededor de los actores, Soriano se moja y defiende la libertad de cada uno: "Que se meta en la cama con quien le apetezca, ¡estoy hasta el 'parrús' de la edad, de la condición, de si es más guapo o no! ¿Ellos dos se entienden? Pues adelante", zanja la cómica.
Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores reaccionan con crítica ante este tipo de preguntas a pie de calle. "¡Qué locura es esta! ¿Podéis dejar tranquila a esta pareja?", alucina Angie Cárdenas, pidiendo más respeto por la intimidad de los protagonistas.