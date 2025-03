Eva Longoria desvela cómo reaccionó Meryl Streep al descubrir que es su prima en los Globos de Oro

"¡Meryl es latina!", destaca Eva Longoria al confesar en este vídeo a Jimmy Fallon que la actriz es su prima: "Le dije que ella se había llevado el talento y ella me dijo que yo me había llevado la belleza".

Eva Longoria ha revelado en el show de Jimmy Fallon que Meryl Streep es su prima. "Estaba en el backstage de los Globos de Oro y una amiga me dijo que Meryl Streep estaba ahí y que tenía que acercarme para decirle que éramos primas", ha confesado la actriz a Fallon, quien podía contener la risa.

"Pensé que no tenía sentido, no voy a ir a Meryl Streep a decirle que es mi prima", ha destacado Eva Longoria, que ha contado cómo en ese momento escuchó al otro lado de la sala gritar "prima, prima". "Le dije que, claramente, ella se había llevado el talento de la familia y ella me dijo que yo me había llevado la belleza", ha confesado la actriz, que ha destacado lo dulce que es Meryl Streep. "¡Así que Meryl es latina!", ha afirmado Longoria.