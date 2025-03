Alfonso Arús analiza el detalle 'oculto' del look de Jennifer Lopez con Meryl Streep: "Huele a trampa"

"Jennifer Lopez ha dejado perplejos a sus seguidores con su look más natural", destaca Alfonso Arús, que alucina al ver cómo la artista lleva el pelo sujeto en una pinza.

Muchos rostros conocidos han acudido a la Semana de la Moda de París. Ana de Armas yÚrsula Corberó, por ejemplo, han puesto el toque español a los desfiles, donde han coincidido con la elección de su look: un kimono. Por su parte, Emma Stone, que ha brillado con su corte de pelo pixie, se ha apuntado a la moda de los vestidos con encaje.

Por otro lado, Alfonso Arús analiza el look elegido por Jennifer Lopez para acudir a una obra de teatro junto a Meryl Streep. "Ha dejado perplejos a sus seguidores con su look más natural", destaca Alfonso Arús al ver cómo la arista lleva el pelo recogido en una pinza. "El tema es que la señora piensa que la van a sacar por delante, y sale por detrás", explica Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús reflexiona sobre esa "trampa por detrás" que la artista piensa que no se va a haber. "Huele a trampa", asegura Alfonso Arús en el vídeo.