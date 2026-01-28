Un estudio desvela que los mayores de 55 años en España rompen con todos los estereotipos

Así lo refleja el último Barómetro del Consumidor Sénior, cuyos datos, comentados en Aruser@s, revelan que la mayoría se declara enamorada, feliz y satisfecha con su vida sexual.

"En España, los mayores de 55 años están enamorados, son felices y más de la mitad están satisfechos con su vida sexual", avanza Alfonso Arús en el plató, al comentar una información recogida por la periodista Elizabeth López.

Entre quienes tienen pareja, el 85% asegura seguir totalmente enamorado; el 80% se declara bastante o muy feliz; el 67% considera que el sexo es importante para la calidad de vida y el 52% afirma estar satisfecho con su vida sexual. Así lo detalla la tertuliana, quien señala que los datos proceden del último Barómetro del Consumidor Sénior. "Este estudio también desmonta muchos estereotipos asociados a la tercera edad, como la fragilidad o el desinterés", subraya.

"En España vamos por delante", asegura Elizabeth López. "Ya lo dicen los expertos: a partir de los 60 empieza lo bueno", comenta entre risas Alfonso Arús. A lo que Rocío Cano añade: "Yo creo que a partir de esa edad sabes convivir con el dolor y lo naturalizas". "Este buen optimismo que sienten los mayores tiene que ver con que no sienten la edad que tienen y tienen esa vitalidad", zanja Elizabeth.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.