Alfonso Arús, sobre cuándo se considera mayor una persona: "Prefiero ser viejoven a maduro-tardío"

Alfonso Arús da a conocer las conclusiones de un estudio que redefine las etapas de la vida adulta generando bromas y debate entre los colaboradores de Aruser@s.

¿A partir de qué edad se es mayor hoy en día? Alfonso Arús pone sobre la mesa en Aruser@s este debate al comentar un estudio que divide la edad adulta en diferentes etapas.

Según explican, la denominada primera madurez abarca desde los 34 hasta los 60 años, una franja que se correspondería con la edad adulta temprana. A partir de ahí comienza una segunda fase, la madurez tardía, que se extiende desde los 60 hasta los 78 años.

"Si me dan a escoger entre maduro, tardío o viejo, casi que escojo viejo", bromea Alfonso Arús, rematando el debate con humor: "Prefiero ser viejoven a maduro-tardío".

Durante la tertulia también se ha comentado otro contenido viral relacionado con la edad y la felicidad. Según la filósofa Elsa Punset, "a los 70 años hay un pico de felicidad porque no se ha sido tan libre desde hace mucho tiempo", mientras que, paradójicamente, "la peor época es la juventud".

"A los 70 es cuando tienes ya todo pagado y un dolor de lumbago", bromea el presentador del programa, a lo que tira una lanza a favor Angie Cárdenas:"Los 70 son los nuevos 30".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.