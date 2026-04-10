"Estoy harto de que me amenacen": el enfado de un farmacéutico por el ibuprofeno sin receta

Farmacéutico Fernández denuncia la situación a la que se enfrenta con frecuencia en su farmacia cuando algunos clientes le piden ibuprofeno de 600 miligramos sin presentar receta médica.

En Aruser@s,muestran el último viral de Farmacéutico Fernández, que ha estallado contra los consumidores que acuden a la farmacia pidiendo ibuprofeno de 600 miligramos sin presentar la correspondiente receta médica. "Desde que lo prohibieron vender sin receta, la gente llega y me dice: '¡Como no me des, me tomo dos de 400!'", explica indignado.

Según cuenta Fernández, no se trata de una negativa personal, sino de una obligación legal. "¿Qué parte no se entiende de que no es que no quiera, sino que no puedo?", lamenta, criticando el tono amenazante que adoptan algunos clientes: "No negocio con terroristas que están dispuestos a sacrificar su propia vida".

Sobre quienes afirman que tomarán dos comprimidos de 400 miligramos para suplir la dosis, Fernández responde con sarcasmo: "¿Qué queréis que os diga con esa amenaza, aparte de enseñaros a sumar porque dos de 400 dan 800?".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores han mostrado su apoyo al farmacéutico. "Al final es una decisión del consumidor lo que haga después", afirma Alba Gutiérrez, a lo que Angie Cárdenas ha matizado: "Lo que no puede hacer el consumidor es tomarse dos de 400, ni tan tonto ni tan calvo".

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