"¿Yo estoy bien? ¿Fui mala o nos pasa a todas?": el vídeo viral de la joven que deja plantada a su cita por "rata"

La chica que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s acaba de tener una primera cita desastrosa con un hombre que ha pedido una promoción en un restaurante... y ella cree que es "un rata" por eso.

¿Cuál ha sido la razón más superficial por la que dejaste de quedar con alguien? Es lo que quiere saber la tiktoker @anto.larobina, quien nos cuenta en este vídeo viral del que se hace eco Hans Arús en Aruser@s la mala experiencia que ha tenido con un chico en la primera cita.

"Ya sé que es superficial y seguramente esté mal, pero me la bajó porque fuimos a comprar y pidió la oferta de jamón y queso", explica a la vez que se justifica.

La joven asegura que si ya hubieran llevado un tiempo juntos, no le hubiera importado que lo hiciera, pero siendo esta su primera quedada, es algo que no puede consentir. "Recién te conozco, no puedes ir a pedir una oferta, porque pienso que eres un rata", asegura.

"¿Yo estoy bien? ¿Fui mala o nos pasa a todas?", pregunta a sus seguidoras y espectadoras en redes.

En el plató del programa de laSexta, hay división de opiniones al respecto, pero todos apuntan a que el problema de verdad es que la primera cita se ha convertido en un complicado examen.

