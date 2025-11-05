Así es la nueva forma de mantener viva la memoria de los fallecidos: "La tecnología ha llegado a los cementerios"

Alfonso Arús presenta en Aruser@s una iniciativa que combina tecnología y recuerdo: así incluyen ahora algunas lápidas un código QR que, al escanearse, muestra fotos, mensajes y hasta música del difunto.

En este vídeo de Aruser@s, Alfonso Arús ha presentado una iniciativa que combina innovación tecnológica y recuerdo familiar. Y es que algunas empresas ya ofrecen lápidas con códigos QR que permiten acceder a una "memoria digital del difunto".

El mecanismo es sencillo: al escanear el código con un teléfono móvil, la persona accede a una página donde se muestra información sobre la persona fallecida, fotografías, vídeos especiales, mensajes conmemorativos e incluso música. "La tecnología ha llegado hasta los cementerios", alucina el presentador del programa.

Para la colaboradora Rocío Cano, se trata de "una memoria viva" que permite a los familiares mantener "más presente a sus seres queridos".

