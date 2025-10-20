La reacción de Alfonso Arús tras conocer cómo son las primeras citas en Noruega: "Te ahorras muchos disgustos"

El presentador reacciona entre risas al testimonio viral de un joven español que vive en Noruega y que ha desvelado las sorprendentes diferencias entre las citas allí y en España.

Miguel, un creador de contenido español que vive en Noruega, explica que el proceso de conocer a alguien allí rompe todos los esquemas tradicionales. En el país nórdico, la primera cita es en casa y con noche incluida.

Según explica desde su cuenta de TikTok, @miguel_uhia6, antes de salir a tomar algo, lo habitual es quedar directamente en casa. Duermen juntos la primera noche y "hacen lo que tengan que hacer", cuenta con naturalidad.

Tras ese primer encuentro, si hay interés, "toman un café". "Y si la cosa va en serio, entonces sí, te invitan a cenar...o directamente a conocer a la familia", expone el joven, aún sorprendido por lo distinto que es respecto a España.

Desde el plató de Aruser@s, la reacción ha sido una mezcla de sorpresa y humor entre los tertulianos del programa. "Si lo primero no va bien, te ahorras muchas cosas", bromea Alfonso Arús. Para los colaboradores la nueva lógica es "ir sobre seguro". "Eso sí, meter a un desconocido en tu casa a la primera de cambio, ¡ojo!", ríe Rocío Cano.

