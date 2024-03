"Atención, ya sabemos qué raza de perro es la más inteligente", destaca Alfonso Arús, que afirma en el plató de Aruser@s que "ha habido novedades" ya que "hay una raza que ha desbancado al Border Collie como el más inteligente". Se trata del Pastor Belga Mallinois. Tras él encontramos al conocido Border Collie, el Hovawort y el Perro de Aguas Español.

Además, Alba Gutiérrez afirma que el chiguagua no se encuentra entre los diez primeros. "Si no sabe cómo guardar la lengua cómo va a estar entre los diez primeros", bromea Hans Arús en el plató, donde Tatiana Arús defiende que el chiguagua "es un perro muy fiel y normalmente no son desobedientes".

Además, Alba Gutiérrez explica que han evaluado el respeto a una persona desconocida, la exploración del entorno, resolver problemas lógicos y la iniciativa cuando no recibe instrucciones, entre otras cosas.