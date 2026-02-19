El espectacular traje de Virginia Fonseca, novia de Vinicius, en el Carnaval de Río de Janeiro

Famosas como Virginia Fonseca, novia de Vinicius, o Bruna Biancardi, pareja de Neymar, han conquistado el Carnaval de Río de Janeiro, donde la reina del Carnaval llevó un espectacular traje de Dolce & Gabbana.

Virginia Fonseca ha sido una de las grandes protagonistas del Carnaval de Río de Janeiro. La novia de Vinicius ha debutado por primera vez en el famoso Carnaval y lo ha hecho por todo lo alto con un espectacular traje.

"No es nada fácil moverse a ese ritmo con esa increíble estructura que lleva en la espalda", explica Tatiana Arús, que destaca que lleva "unas alas" que deben pesar mucho. Por otro lado, la colaboradora amuestra el increíble traje que ha diseñado Dolce & Gabbana para la reina del Carnaval de Río de Janeiro: "Hasta 13 personas hicieron falta para la confección de ese diseño, por el que se necesitaron hasta 350 horas invertidas, ya que va cosido a mano piedra a piedra".

"Es un diseño totalmente exclusivo y diseñado para ella y marca el inicio de la incursión de Dolce & Gabbana en el mundo de los carnavales", afirma la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reflexiona: "El nivel está tan alto que es muy difícil sorprender en Río, lleves lo que lleves ya se ha visto antes".

Por último, el presentador de Aruser@s destaca que la mujer de Neymar, Bruna Biancardi, que suele ser una habitual en los Carnavales.

