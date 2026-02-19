La divertida reflexión de una tiktoker gallega sobre si es mejor comprar o reformar una casa

La creadora de contenido Olivia Sin Hache comparte un dilema que preocupa a muchos: ¿comprar o reformar?. Ella, lo tiene claro: "Compra y cambia de vecinos".

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús ha enseñado un nuevo 'zasca' de la creadora de contenido Olivia Sin Hache, que ha generado risas entre los espectadores. La tiktoker plantea a sus seguidores un clásico dilema: ¿vale más la pena comprarse una casa nueva o reformar la que ya tienes?

Bueno, ella lo tiene muy claro: "Os voy a dar un consejo: si vuestro hogar necesita una reforma, es mejor vender y comprar una casa nueva... ¡así también cambias de vecinos!", bromea Olivia.

En el plató, los colaboradores coinciden y aseguran no le falta razón. Para el presentador del programa, la auténtica "ruina" no está en la casa, sino en los vecinos que te tocan.