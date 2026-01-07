Ahora

Reyes 2026

Del helicóptero, el avión y el coche de Neymar a los perros de las Kardashian: los regalos de reyes de los famosos

Tatiana Arús enseña en este vídeo algunos de los regalos de reyes que han recibido los famosos, como Neymar, que ha recibido una auténtica flota: "Neymar ha pedido a los reyes magos un helicóptero, un avión y un coche".

El rey más especial ha llegado desde Puerto Rico, donde Bad Bunny se ha disfrazado de rey mago para regalar su disco: 'Debí tirar más fotos'. Por su parte, Neymarha pedido a los reyes magos un helicóptero, un avión y un coche. "Una auténtica flota", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia la publicación que ha compartido el futbolista con sus tres regalos con el siguiente texto: "Los sueños a veces se hacen realidad".

Por su parte, Kim Kardashian ha dado a cada uno de sus cuatro hijos un perro Pomerania mientras que Khloé ha sido sorprendido con un cachorro de Labrador. "El tema de recibir al cachorrito en una caja es cuestionable", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alba Gutiérrez añade: "Mientras los niños entiendan que son un regalo que cuidar y que forman parte de la familia, no son un juguete".

