El espectacular primer vestido de novia de Lauren Sánchez en su boda con Jeff Bezos en Venecia

"No veo yo en la fiesta de disfraces ni a José Andrés ni a Bill Gates", destaca Alfonso Arús al saber la programación de todo el fin de semana de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez ya se encuentran en Venecia junto a un montón de rostros conocidos para empezar con las celebraciones de su boda, que durará todo el fin de semana. Tatiana Arús da todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia, donde enseña el espectacular primer vestido con el que se ha visto a Lauren Sánchez.

Se tarta de un impresionante Schiaparelli de alta costura que ha acaparado todas las miradas mientras la pareja de Jeff Bezos llegaba a la Iglesia Madonna, donde tiene lugar la primera de las celebraciones. Además, Tatiana Arús enseña la planificación que los novios han hecho de los tres días de boda. Por ejemplo, para este viernes, se llevará a cabo una fiesta temática de El Gran Gatsby en el Teatro Verde. En ella se llevará a cabo también el intercambio de anillos.

"Esto es un agobio para los presentes si, encima de elegir el modelito de la boda, tienes que pensar en las fiestas temáticas", destaca Alfonso Arús. Por otro lado, el sábado se hará la gran fiesta con un baile de disfraces y de máscaras.

La boda además estará repleta de caras conocidas como Orlando Bloom. Eso sí, el actor se encuentra en Venecia solo, ya que Katy Perry está de gira. "Parece ser que se va a confirmar esa ruptura sentimental después de 9 años", explica Tatiana Arús sobre la pareja, que tiene una hija en común.

Por su lado, Leonardo Dicaprio ha acudido con su nueva novia, Vittoria Ceretti. "No sé por qué lo hicieron por separado", afirma la colaboradora, que explica que el actor no quiso saludar: "Vemos cómo se esconde bajo la gorra y se introduce rápido para que no puedan captarlo las cámaras".

El exmarido de Gisele Bundchen, Tom Brady, y el chef José Andrés, representante español, han sido otros de los muchos famosos que han sido vistos llegando a Venecia.