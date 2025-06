Alfonso Arús, tras la llegada de Jeff Bezos y Lauren Sánchez a Venecia: "Yo no me caso en una ciudad que no me quiere"

"Es evidente que no cae bien", destaca Alfonso Arús, al ver las protestas que está generando la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. En este vídeo puedes ver cómo ha sido su llegada.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez se han visto obligados a cambiar el lugar de la fiesta de boda en Venecia por seguridad. Y es que aunque el enlace debía celebrarse en la Escuela Grande de Misericordia, finalmente se trasladarán a una zona más aislada y protegida entre murallas que facilita la seguridad tras las protestas locales.

Y es que, al parecer, los venecianos, que ya habían declarado la guerra a los turistas, amenazan con boicotear la celebración de Bezos. Este jueves los novios han llegado a la ciudad rodeados de guardaespaldas mientras siguen apareciendo figuras de la pareja por toda la ciudad en señal de protesta.

"Cada uno que haga lo que quiera, y el señor este, como es multimillonario, puede permitirse los caprichos que le da la gana", asegura Alfonso Arús, que destaca que él no va a casarse a una ciudad que no lo quiere: "Es muy triste tener que hacer ver que no estás viendo lo que todo el mundo está presenciando".

"No ha sido bien recibido, punto", insiste el presentador, que resalta que "es evidente que no cae bien".