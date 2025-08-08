Patricia Benítez, sobre que "los hombres que leen en el metro son más sexys": "Quieren ligar, ¡farsantes!"

"Si no quieres parecer un imbécil, tienes que leer un libro en el metro que te hace parecer más sexy", desveló Alfonso Arús en este programa, un estudio que Patricia Benítez criticó duramente.

¿Se han convertido los libros en un reclamo erótico? Es la pregunta que se lanzó en el plató de Aruser@s en una entrega anterior del programa. Alfonso Arús informó sobre el estudio que aseguraba que "los tíos que leen en el metro son más sexys que los que miran el móvil".

"¿Vosotras valoráis eso?", preguntó el presentador del programa a las colaboradoras. "Me parecen que la mitad son unos farsantes", zanjó Patricia Benítez, algo en lo que parecía estar de acuerdo el presentador: "Hay mucha gente con libro que no ha empezado por la segunda página".

"¿Quién es más farsante, el del libro o el que hace ver que tiene una llamada importante de trabajo?", bromeó Hans Arús, un comentario que desató la risa entre los tertulianos. Puedes ver el resto de los debate en el vídeo de esta noticia.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.