El espectacular mono rojo de Beyoncé con más de 75.000 cristales de Swarovski

"Beyoncétiene un mono de vestir con 75.000 swarovski", destaca Alfonso Arús, que reflexiona sobre la posibilidad de que se le caiga alguno: "Alguno perderá". Tatiana Arús detalla que Swarovski ha elaboradora de la mano de la firma Moschino este mono con 255000 cristales, de los que existen dos tipos.

"Tiene 223000 cristales con color y 34.650 transparentes", destaca Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús se sincera: "Todo lo que lleva cristales pierde, acaban cayendo, y cuando vas a la tienda para que los vuelvan a incrustar te dicen que no han podido".