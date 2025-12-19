Taylor Swift expone en el Parque Disney de Florida todos los trajes de su gira 'The Eras Tour'

Taylor Swift ha expuesto la colección de los trajes que lució en su exitosa gira 'The Eras Tour' en el Parque Disney de Florida.

Tatiana Arús enseña en este vídeo la colección de los trajes de Taylor Swift que está expuesta en el Parque Disney de Florida. "Se puede ver un recorrido de todos los trajes que ha lucido en su gira 'The Eras Tour'", destaca Tatiana Arús.

Por otro lado, después de haber sorprendido con su compromiso con Travis Kelce y de anunciar su último álbum, Taylor Swift comunicó hace unos meses que emitirá una seriedocumental sobre su última y exitosa gira 'The Eras Tour', que se ha convertido en la más taquillera de la historia.

"Estará formado por seis episodios en los que mostrará sus 150 conciertos de la gira", explicó Tatiana Arús en el plató, donde Alfonso Arús destacó que la artista "debería sacar sus memorias".

"Ha actuado para más de 10 millones de personas en el último año, es una barbaridad", afirmó Tatiana Arús de Taylor Swift en el vídeo, donde Alba Gutiérrez confesó que a ella lo que le interesa del documental "son los novios": "Ya sabemos que en las canciones les mete pullas, pero que lo explique bien".

