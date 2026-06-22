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Una española que vive en Alemania explica el sistema de vacaciones escalonadas de los colegios: "Hay escuelas de emergencia"

Alba, la joven española que graba este vídeo viral que recoge Aruser@s, cuenta que en Alemenia las vacaciones escolares son muy diferentes a las de España y en el plató del programa de laSexta los colaboradores alucinan.

Una española que vive en Alemania explica el sistema de vacaciones escalonadas de los colegios: "Hay escuelas de emergencia"

"¿Sabías que las vacaciones en Alemania en los colegios no se dan a la misma vez?", pregunta @lasaventurasdealba en este vídeo viral emitido en Aruser@s. "Si no, en Alemania, esto sería un caos", asegura la joven española, que cuenta detalladamente cómo es este sistema de vacaciones escalonadas. "Varían dependiendo de cada estado, y dentro de cada estado, no todas las escuelas (quitas) tienen las vacaciones a la vez porque existen quitas de emergencia para aquellas familias que necesitan dejar a sus hijos porque los dos trabajen o porque lo necesiten", detalla. "El día en el que los alemanes vengan a España y comprueben los días de libre disposición, se volverán locos", afirma Alfonso Arús en el plató del programa de laSexta.

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