Calendario escolar del curso 2026-2027 en la Comunidad de Madrid: cuándo empiezan las clases, vacaciones...

La Comunidad de Madrid ya ha publicado el calendario laboral para el curso 2026-2027, por lo que muchos padres ya pueden saber cuándo tendrán vacaciones los más pequeños de la casa el año que viene.

El final del curso 2025-2026 está a la vuelta de la esquina y son muchos los padres que quieren saber cómo organizarse de cara al curso que viene. En algunas comunidades, ya se puede saber, como es en Madrid, que ya ha publicado el calendario escolar del curso 2026-2027, con los días de inicio y final de cada nivel educativo, así como los descansos y los periodos de vacaciones.

¿Cuándo empieza el curso en Madrid?

En función de los diferentes niveles educativos, la fecha de inicio de curso varía. Estas son las principales:

Lunes 7 de septiembre - Empiezan las clases en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial.

Empiezan las clases en los centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. Martes 8 de septiembre - Comienzan a abrir las aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y FP, así como los conservatorios profesionales de música y danza y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI).

Comienzan a abrir las aulas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y FP, así como los conservatorios profesionales de música y danza y las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). Miércoles 9 de septiembre - Los alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores vuelven a las aulas

Los alumnos de Enseñanzas Artísticas Superiores vuelven a las aulas Lunes 21 de septiembre - Arranca la actividad en los los Centros de Educación de Personas Adultas y el primer curso de los ciclos de Artes Plásticas y Diseño de las Escuelas de Arte.

Vacaciones de Navidad y Semana Santa

Navidad : las vacaciones navideñas comienzan el miércoles 23 de diciembre y se extienden hasta el 10 de enero, por lo que el último día de clase será el 22 de diciembre y el primero después de las vacaciones, el lunes 11 de enero.

: las vacaciones navideñas comienzan el miércoles 23 de diciembre y se extienden hasta el 10 de enero, por lo que el último día de clase será el 22 de diciembre y el primero después de las vacaciones, el lunes 11 de enero. Semana Santa: en general, el descanso para la Semana Santa de 2027 será entre el 19 y el 29 de marzo.

Días festivos y no lectivos

Siguiendo el calendario laboral, serán festivos en los centros educativos españoles los días:

Lunes 12 de octubre, día de la Hispanidad

Lunes 2 de noviembre, por traslado del Día de Todos los Santos, que cae en domingo

Lunes 7 de diciembre, por traslado del Día de la Constitución, que cae en domingo

Martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción

Además, con carácter general serán días no lectivos los el viernes 12 de febrero y el lunes 15 de febrero.

Cuándo termina el curso 2026-2027

Viernes 18 de junio - Termina el segundo curso de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, FP, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas de Arte y de Adultos. También terminan este día los alumnos de 1.º de Bachillerato.

- Termina el segundo curso de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO, FP, Enseñanzas Artísticas de Música, Conservatorios Profesionales de Música y Danza, Escuelas de Arte y de Adultos. También terminan este día los alumnos de 1.º de Bachillerato. Los alumnos de 2.º de Bachillerato terminarán en función de las necesidades derivadas de la realización de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) y de los procedimientos de admisión de las universidades.

Viernes 25 de junio - Finalizan las clases de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI)

- Finalizan las clases de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) Viernes 30 de julio - Terminan las clases del primer ciclo de Educación Infantil, es decir, los alumnos de 0 a 3 años.

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