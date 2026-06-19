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Confesiones en plató

Alfonso Arús desvela el "pavor" que tiene en su propia casa: "Me mira fijamente detrás del cristal"

"Fíjate si atraigo a los gatos que esta madrugada se ha escapado uno de Ingrid y le he dicho, 'mira en mi casa' y, efectivamente, estaba ahí", desvela Alfonso Arús, que confiesa tener pánico a los gatos.

Alfonso Arús

Alfonso Arús desvela en el plató de Aruser@s el "pavor" que tiene a los gatos: "Fíjate si atraigo a los gatos que esta madrugada se ha escapado uno de Ingrid y la pobre estaba desesperada". "Yo le he dicho, 'mira en mi casa' y, efectivamente, estaba ahí", destaca el presentador de Aruser@s, que afirma que tienen una casa entre la de su hija y la suya. Arús insiste en que no le da nada de comida: "Ellos vienen a mí y no sé por qué". "Yo estoy viendo la tele, giro la cabeza y detrás del cristal, lo primero que veo, es un gato mirándome fijamente, dan mucho miedo", afirma.

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