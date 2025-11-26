Ahora
La reacción viral de los pasajeros de un metro en Alemania cuando una española entra a saludar "Buenos días"

La reacción viral de los pasajeros de un metro en Alemania cuando una española entra a saludar

En Aruser@s, muestran el viral de una joven española cuando al entrar en un vagón de metro en Alemania y saluda alegremente, provoca una sorprendente respuesta colectiva.

Alfonso Arús rescata uno de esos momentos cotidianos que, gracias a las redes sociales, se convierten en virales. El presentador ha mostrado el vídeo de una creadora de contenido española que, al subir a un vagón de metro en Alemania, decide romper la habitual frialdad con un simple "Buenos días".

Como podemos ver en el vídeo que acomapaña esta noticia, la joven graba el instante en el que cruza la puerta y saluda con total naturalidad a todo el mundo. Lo sorprendente viene pocos minutos después cuando varias personas le responden casi al unísono con un "hola" y un "buenos días".

El gesto ha llamado la atención de los colaboradores de Aruser@s que han debatido en el programa sobre cómo un saludo puede transformar por unos segundos una rutina.

