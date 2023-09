Que los españoles y los alemanes tenemos costumbres muy diferentes es una obviedad, pero hay algo en lo que muchas veces no pensamos cuando abordamos este tema: la forma de ligar también puede ser muy distinta dependiendo de las culturas. Esto es algo que puede causar divertidas confusiones, como la que cuenta esta chica española en este vídeo que no ha tardado en hacerse viral y que ha recogido Aruser@s.

La joven vive en Alemania y está alucinando con la actitud que algunos hombres han tenido con ella. "Me pasa mucho que un chico o varios se me quedan mirando y al principio me quedaba en plan: '¿tengo algo en la cara?'", comienza a narrar.

Ella se lo preguntó a su amiga, que tenía la respuesta a este enigma. "Me dijo: 'no, es que cuando se te quedan mirando así es que les has gustado, pero no te van a decir nada'. Pero los alemanes, ¿cómo se echan novia? (...) Si se creen que voy a ir yo a decirles algo, la llevan clara".