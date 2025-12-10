Una mujer se divorcia tras 15 años de mantener a su marido y él gana la lotería al día siguiente

Después de años de mantener a su marido, una mujer decide finalmente divorciarse, solo para que él, al día siguiente, gane 273 millones de dólares en la lotería.

En Aruser@s, presentan una historia digna de un "tierra, trágame". Una mujer, que durante 15 años trabajó para mantener a su esposo, decide poner fin a su relación y pide el divorcio. Lo que no imaginaba es que, al día siguiente de la separación, su exmarido se llevaría el premio gordo de la lotería: 273 millones de dólares.

Tras más de una década sosteniendo económicamente a la pareja y cansada de la desigualdad en el esfuerzo, la mujer no se podría creer lo que el destino le había preparado. "No es una noticia de ahora, pero siempre se viraliza por estas fechas como recordatorio de que si queréis separaros, que Navidad no sea el momento", comenta Alba Sánchez entre risas.

