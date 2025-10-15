Ahora
El cómico vídeo viral del bebé que se camufla con los muñecos de recién nacido

En el plató de Aruser@s hemos visto disfraces de camuflaje menos conseguidos que el parecido físico que tiene este bebé con los muñecos de recién nacido que le han colocado a su lado.

Si el bebé que acompaña el viral sobre esta noticia no llega a parpadear en el momento justo, estamos seguros de que a muchos Aruser@s les habría costado identificar cuál es el real.

Y es que la mamá de este pequeño ha puesto sobre el sillón a su pequeñín junto a unos muñecos recién nacidos que son prácticamente idénticos. Un camuflaje sin igual que ha desatado la risa entre los colaboradores de Aruser@s en el plató.

"Si no llega a mover los ojos, es completamente identifico", ríe Hans Arús. "Además, le han puesto un brillito en la cara que cuela perfectamente", añade Angie Cárdenas.

