Alfonso Arús, sobre el anillo de pedida de Georgina y Cristiano Ronaldo: "¿Lo ha pedido también online como en el anuncio? ¿'Un diamantito'?"

Desde que supieron que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se habían comprometido, nuestros amigos de Aruser@s estaban deseando volver de las vacaciones para comentar la jugada... y el tamaño de ese pedrusco.

El compromiso oficial de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ha sido, sin duda, una de las grandes noticias del verano y el equipo de Aruser@s estaba deseando regresar de las vacaciones para comentarla con todos nosotros.

Lo que más ha llamado su atención, como era lógico y de esperar, es el "pedrusco" de 6 millones de euros que luce la futura mujer del futbolista en su dedo. "No se lo quita en ningún momento", destaca Tatiana Arús. "Es un increíble e imponente diamante que está rodeado de otros diamantes más pequeñitos", describe.

"¿Esto lo ha pedido también, como en el anuncio? ¿'Un diamantito'?", bromea Alfonso Arús.

Los tertulianos no tardan en comentar que, quizá, el tamaño de este anillo de pedida hace que sea un poco incómodo para realizar tareas cotidianas como lavar los platos o lavarse el pelo.