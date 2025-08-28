Alfonso Arús reta a Georgina Rodríguez: "No hay narices a ir al Festival de Venecia con ese vestido"

"Me hubiera gustado ver a Georgina Rodríguez con el vestido del otro día saliendo del vaporetto, no hay narices", destaca Alfonso Arús en su análisis de los looks del Festival de Venecia.

Los rostros conocidos no paran de llegar al Festival de Venecia. Si el miércoles fue el día de George y Amal Clooney y de Adam Sandler, este jueves ha sido el turno de Laura Dern y Julia Roberts, quien ha debutado en el Festival. Por otro lado, la actriz Laura Dern ha llegado con una falda sencilla y glamurosa que le ha permitido salir fácilmente del vaporetto mientras que en este segundo día George Clooney ha aparecido sin su mujer, Amal Clooney.

Tras ver las imágenes de los looks, Alfonso Arús reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Me hubiera gustado ver a Georgina Rodríguez con el vestido del otro día saliendo del vaporetto, no hay narices".

"Es fácil que se le vea todo", insiste el presentador de Aruser@s en el plató, donde Tatiana Arús analiza los últimos looks de la prometida de Cristiano Ronaldo en las ediciones anteriores: "Georgina cada año va y normalmente suele ir con culotte y cosas ajustadas y cortas".

Por su parte, Alfonso Arús enseña en el vídeo el vestido al que hacía referencia de Georgina: "Es el que más me ha gustado del verano". "Me gustaría verla así bajando del vaporeto", bromea el presentador, que, finalmente, reconoce: "Yo espero que escoja un atuendo un poco más acorde a los problemas que presenta Venecia".