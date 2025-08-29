"Canijo, denuncia al chino": El Sevilla descubre el sospechoso parecido entre los Labubus y los Trabubus de la canción de los Delinqüentes

Decían Los Delinqüentes en una canción de 2005 que "los trabubus son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo". ¿Y cómo son los Labubus? ¿Y cómo se diría Trabubu en chino? No hay más preguntas, Señoría.

No sabemos si los Labubusse comen a los gatitos, fuman 'plastelina' o beben cerveza cuando nadie les ve, pero lo que sí es cierto es que son bastante "flamencotes", al menos, algunos de ellos, y también " son rojo, blanco, verde, negro, azul, gris y amarillo"... igual que los Trabubus que protagonizan la canción de Los Delinqüentes que hoy nos recuerda El Sevilla en Aruser@s.

¿Casualidad? No lo creemos. Al cantante de los Mojinos Escozíos, que nunca había escuchar de este minipeluche de origen chino, le ha pillado de sorpresa la fiebre que hay ahora por estos muñecotes que han conquistado a la mismísima Madonna y que pueden llegar a costar cientos de miles de euros. Sin embargo, no ha tardado en encontrar el sospechoso parecido con los duendes de los que hablaba El Canijo de Jerez hace ya 20 años.

"Me huele a gato encerrado, a chamusquina", asegura. Y es que, tal y como él apunta, ¿cómo pronunciaría un oriental la palabra 'Trabubu? No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.

"Canijo, denuncia al chino, que tiene una 'hartá' de dinero, que te ha copiado la idea del duende de la canción", recomienda a su amigo para después entonar el estribillo de 'Trabubulandia'.