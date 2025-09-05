Shakira muestra su camerino inundado antes de un concierto en México: así salió al escenario a pesar de las fuertes lluvias

Ni el aguacero más intenso impidió que Shakira diera su concierto en Querétaro (México). "Fijaos bien la que está cayendo"; comenta Tatiana Arús en Aruser@s. Su camerino quedó completamente inundado.

"Sus fans son fans en mayúsculas", comenta Tatiana Arús en Aruser@s tras ver este vídeo del concierto que Shakira ofreció en Querétaro (México) como parte de su gira 'Las Mujeres no Lloran Tour'.

"Fijaos bien en la que está cayendo, pero eso no le impide a la colombiana llevar a cabo su concierto", destaca la tertuliana en el plató del programa de laSexta. Sin embargo, la lluvia no consiguió aguar la fiesta a los allí presentes.

Ella misma mostraba en sus redes sociales su camerino completamente inundado antes de subirse al escenario.

En el vídeo puede verse el interior de la sala, cubierta con bolsas negras y con grandes filtraciones de agua en las paredes y el techo.