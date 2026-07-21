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El emotivo vídeo viral del niño pequeño que le pide matrimonio a la policía que le salvó la vida

El niño que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se presenta en la comisaría de Policía para agradecer con una petición de matrimonio a la agente que le salvó la vida.

El emotivo vídeo viral del niño pequeño que le pide matrimonio a la policía que le salvó la vida

Ataviado con sus mejores galas, elegante como él solo y con un anillo en la mano. Así se presenta este niño pequeño en la comisaría. "La historia es muy bonita", asegura Alfonso Arús en Aruser@s antes de darnos más detalles: "la mujer policía le salvó la vida hace un tiempo y, simbólicamente, el niño se acerca a ella y le pide matrimonio". "Para él debe ser como lo más importante que le puedes decir a alguien", comenta María Moya. "Si le hubiera rescatado el señor de detrás, no hubiera hecho lo mismo", bromea Hans Arús.

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