¡Sorpresa!
Un camarero se equivoca de mesa al servir un postre que lleva escondido un anillo de pedida de matrimonio: "El otro tío estará todo rayado"
"Me acabo de encontrar un anillo de matrimonio en mi postre del restaurante", cuenta la joven que protagoniza este vídeo viral aún alucinando. Su novio jura y perjura que no es cosa suya... y así han averiguado que el camarero se ha equivocado de mesa.
"Mirad. Lo estáis viendo, ¿no?", dice la chica que protagoniza este vídeo viral de @Tagelca que recoge Aruser@s mientras señala un anillo de compromiso completamente manchado de chocolate en su plato del postre. La joven no esperaba para nada encontrarse esta sorpresa dentro del 'coulant' y su novio le asegura que él no tiene nada que ver con esto.
La conclusión para ella está clara: "se habrá confundido el camarero y nos han puesto un postre de uno que iba a pedir matrimonio a alguien". Ella se muestra preocupada por la pareja que acaba de quedarse sin su momento romántico por el error de este restaurante. "Debe de estar el otro tío todo rayado porque su novia no está sacando el anillo del postre".
Mientras tanto, ellos calculan cuánto puede costar esa joya e intentan adivinarlo. Cuando la cifra imaginaria se aproxima a los 10.000 euros, surge la avaricia. "¿Qué dices? En plan... ¿para quedárnoslo?", llega a preguntarse ella.
En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús no puede evitar acordarse de Cris Dalmau: "Esto le pasa a ella y se tira por una ventana".
