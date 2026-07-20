Ahora

MUNDIAL 2026

¡España, campeona del mundo!

Viral

Alfonso Arús prueba en Aruser@s la nueva cámara robótica de la tele japonesa

El presentador de Aruser@s se anima a probar el estilo de esta cámara robótica que arrasa en la televisión japonesa y que se ha hecho viral por el intenso ruido que hace al moverse.

Alfonso Arús prueba en Aruser@s la nueva cámara robótica de la tele japonesa

"Es Terminator. Cada vez que se mueve la cámara parece que estás en la recta de Jerez", bromea Alfonso Arús al ver este vídeo viral de una televisión japonesa que ha decidido implementar en su equipo una cámara robótica automática que hace un ruido endemoniado cada vez que se mueve. Los planos que graba son también dignos de mención, y es por ello que el presentador de Aruser@s se atreve a probar su estilo en el programa de laSexta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. España está de nuevo en la cima del mundo: un gol de Ferran Torres da a la Selección el segundo Mundial de su historia
  2. Trump niega "tensiones" con España tras el triunfo de la Selección en el Mundial: "Los he felicitado por tener un gran equipo"
  3. Muere un menor de 13 años durante la celebración por el Mundial en Ciudad Rodrigo (Salamanca) tras derrumbarse una fuente
  4. Guerra en Irán, en directo | Irán advierte de dos buques "explotados" tras intentar salir del estrecho de Ormuz "coaccionados" por EEUU
  5. Reyes Maroto gana las primarias frente a Enma López y repetirá como candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid
  6. El incendio de La Mierla continúa en nivel 2 y descontrolado: hay 16.000 hectáreas afectadas y 21 municipios evacuados