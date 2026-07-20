Alfonso Arús prueba en Aruser@s la nueva cámara robótica de la tele japonesa

El presentador de Aruser@s se anima a probar el estilo de esta cámara robótica que arrasa en la televisión japonesa y que se ha hecho viral por el intenso ruido que hace al moverse.

"Es Terminator. Cada vez que se mueve la cámara parece que estás en la recta de Jerez", bromea Alfonso Arús al ver este vídeo viral de una televisión japonesa que ha decidido implementar en su equipo una cámara robótica automática que hace un ruido endemoniado cada vez que se mueve. Los planos que graba son también dignos de mención, y es por ello que el presentador de Aruser@s se atreve a probar su estilo en el programa de laSexta.

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