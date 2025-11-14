La emoción de Ángeles, una anciana madrileña, al regresar al Retiro y revivir los momentos más especiales de su vida

La historia de Ángeles ha emocionado a los tertulianos de Aruser@s, que destacan la ternura y el impacto de este gesto sencillo, pero cargado de significado, entre los más mayores.

Hay lugares capaces de activar recuerdos que parecían dormidos y despertar emociones que uno creía ya inalcanzables. Eso es lo que le ha ocurrido a Ángeles, una vecina de 98 años que reside en el centro Amavir Usera, en Madrid, y que ha vuelto por sorpresa al parque del Retiro, uno de los escenarios más importantes de su vida.

En el vídeo que acompaña esta noticia, puedes ver el emotivo momento de la llegada de Ángeles, llevándose las manos a la cabeza, incapaz de contener las lágrimas al descubrir que su deseo se ha cumplido. La anciana recorre cada rincón del parque con los ojos iluminados, evocando "los largos paseos con su madre" y aquellas tardes tranquilas sentada en los bancos.

La visita forma parte de una iniciativa de la fundación Adopta un Abuelo, que trabaja para acompañar a personas mayores.

