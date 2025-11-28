Alfonso Arús descubre el poder de hacer la cama según el Feng Shui: "Representa el centro de tu bienestar"

Alfonso Arús comparte el sorprendente mensaje de la especialista en Feng Shui Davinia Romero, quien asegura que hacer la cama y dejar entrar la luz natural puede transformar por completo el día.

En Aruser@s, Alfonso Arús arranca 'Top Expertos' con el revelador dato que ha desvelado Davinia Romero, una experta en Feng Shui, sobre "por qué hacer la cama puede transformar tu día".

Según Romero, el primer paso imprescindible sucede antes incluso de estirar las sábanas: "dejar entrar la luz natural por la ventana", ya sea del sol o de la luna, dependiendo de la hora en la que te despiertes. "Deja que esa energía se renueve durante unos minutos", aconseja la especialista.

Después de renovar la energía, llega el momento clave: hacer la cama. Para la experta, este gesto permite "cerrar el ciclo del descanso" y "dar la bienvenida a un nuevo comienzo": "La cama representa el centro de tu bienestar, porque es donde vas a descansar, ponerte en equilibrio y bueno, a lo que tú quieras".

Tras sus palabras, los colaboradores confiesan sus hábitos matutinos. "Yo soy capaz de volver a entrar a la habitación si veo que no está hecho", admite entre risas Rocío Cano, mientras otros reconocen que la pereza "les gana la batalla".

