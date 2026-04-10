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La emotiva sorpresa a un alumno que pedaleaba 16 kilómetros al día para ir a clase

Leonardo, un joven argentino, ha emocionado a las redes y al plató de Aruser@s tras recibir una bicicleta nueva como sorpresa el día de su graduación, en reconocimiento a su esfuerzo diario para llegar al colegio.

El emocionante regalo a un alumno que pedaleaba 16 kilómetros al día para ir a clase

Un joven argentino llamado Leonardo ha emocionado a las redes y al plató de Aruser@s tras recibir una inesperada sorpresa el día de su graduación: una bicicleta nueva como reconocimiento a su esfuerzo diario.

Leonardo recorría cada día 16 kilómetros en bici para poder llegar al colegio y continuar con sus estudios. Conocedores de su dedicación, profesores y compañeros organizaron una colecta para regalarle una bicicleta mejorada que facilitara sus desplazamientos.

El día de su graduación, el joven fue sorprendido en pleno acto con el regalo, algo que no se esperaba en absoluto y que le hizo romper a llorar de emoción y agradecimiento.

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