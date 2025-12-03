La sorpresa de Alfonso Arús al descubrir en uno de los virales a una antigua amiga: "¡Es Shantal!"

¡Sorpresas te da la vida! ¿Quién iba a imaginarse que un día los virales de Aruser@s iban a estar protagonizados por los propios colaboradores? Alfonso Arús descubre en esta bonita historia a una antigua conocida del programa.

La entrañable historia de @albertorumba08 ocupa un lugar muy especial en la sección de los 'vídeos vitales' de hoy de Aruser@s. El joven cuenta en X que, tras descubrir que su ex pareja le fue infiel en la pasada Nochevieja, tomó una decisión curiosa: poner a la venta en Wallapop todos los regalos que ella le había hecho.

En cada anuncio explicaba sin rodeos el motivo de la venta, acompañándolo de mensajes tan directos como "taza regalada por mi ex" o "jersey navideño cuernos". Fue así como una chica contactó con él interesándose por un marco de fotos. Quedaron para el intercambio... y la conversación no terminó ahí.

Ella había atravesado una situación emocional muy similar, y entre ambos surgió una conexión inesperada. Tras varias citas informales, él no logró desprenderse del marco, aunque sí cambió la foto que enmarcaba.

Ahora, aparece una nueva imagen: ellos dos juntos, y ella luciendo el "jersey navideño cuernos". Lo que empezó como una compraventa terminó convirtiéndose en una relación.

Y justo cuando el relato parecía llegar a su fin, Alfonso Arús repara en algo inesperado. "¡A esa chica la conocemos! ¡Es Shantal!", exclama sorprendido al identificar a la compradora como una antigua compañera de trabajo. "Estuvo con nosotros hace muchísimos años, ha colaborado con este programa y ha hecho de extra en muchas ocasiones. Desde aquí, ¡un beso, Shantal!", exclama el presentador.

