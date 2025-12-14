La emoción de una niña al descubrir que va a tener un hermano: "Era lo que más deseaba en el mundo, sus padres llevaban intentándolo mucho tiempo"

Ahora
Sus padres llevaban intentándolo mucho tiempo, pero habían tenido problemas y no habían podido darle a esta niña lo que más deseaba en el mundo: un hermanito. Pero ahora, por fin se va a convertir en hermana mayor.

Elizabeth López nos lleva hasta Aruser@s Weekend un emotivo vídeo viral en el que somos testigos del momento en el que unos padres anuncian a su hija que va a tener un hermanito o hermanita.

Con una camiseta rosa en la que están escritas las palabras 'big sis' le dan la sorpresa a la pequeña, que llora de la emoción al conocer la noticia.

Y es que, tener un hermanito o hermanita es lo que ella más desea en el mundo, pero sus papás llevaban un tiempo intentándolo y habían tenido ciertos problemas para lograrlo.

Pero ahora, al fin, la niña se va a convertir en hermana mayor.

