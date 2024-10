"Esto es impresionante, va a ser imposible de superar", afirma Alfonso Arús antes de reproducir este vídeo viral que arrasa en redes. Una pareja en Brasil revela el sexo de su bebé con un espectáculo de drones. Un bebé en el cielo, palabras, figuras en movimiento son algunas de las cosas que han hecho con 600 de estos dispositivos hasta que revelan que van a tener una niña.

Tras ver estas imágenes, Hans Arús tiene una sorpresa preparada para el presentador. "Dices que no se puede superar, pero yo creo que sí", comenta el colaborador que trae un segundo caso. En este 'gender reveal' se puede ver a una familia en el baño grabando el momento en el que se desvelará cuál es el sexo del niño que esperan. El padre pulsa el botón de la cisterna y se ve como en el retrete tira agua azul revelando que van a tener un niño para la alegría de los presentes.

A Alfonso Arús no le convence y comenta sobre el primer vídeo. "El primero me recuerda la espectáculo que hubo en China con 100.000 drones", expone el presentador, mientras que Angie Cárdenas piensa que "no puede ser más espectacular".