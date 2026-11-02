Elena Godessart, sobre lo mal que lo pasó con la comida cuando vivió en EEUU: "Nos crecía muchísimo el pelo de lo hormonada que está la carne"

Un español que estudia en EEUU desvela en este vídeo viral lo que ya todos sabemos: allí se come fatal. Así lo confirma también la colaboradora de Aruser@s Elena Godessart.

¿Hace la fama honor a la verdad? ¿Se come en EEUU tan mal como cuentan? Pues según este tiktoker español que estudia allí, no se come mal, no. Se come peor. "Mi comedor se divide en tres partes: la de las ensaladas -que no las toca nadie-, una parte de comida casera que no es casera y otra de pizzas y hamburguesas".

Adivinad cuál de ellas es la preferida por los estudiantes. En efecto, la última. Pero la parte 'homemade', que es en la que querría comer a priori este pobre chico, no es mucho mejor a nivel alimenticio. "Es que yo quiero llegar a mis requerimientos de nutrientes", se queja. Al parecer, todo lo que ofrece es arroz blanco con lo que allí llaman "pollo".

En el plató del programa de laSexta, Elena Godessart, que también vivió en el país, cuenta que además la comida sana es muy cara. "Me costaban siete naranjas, 12 dólares. En la universidad, la hamburguesa con patatas eran cinco dólares y la ensalada, 14", afirma.

Además, también habla de lo "hormonada" que está allí la carne. "El pollo y el vacuno va completamente hormonado para que crezca más y nosotros lo veíamos porque nos crecía muchísimo el pelo", asegura.

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